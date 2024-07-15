Депутаты Броварского городского совета просят председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании Броваров в Бровары. Об этом говорится в ходатайстве, которое депутаты направили спикеру, пишет УНН.

Детали

Решение о направлении такого обращения Руслану Стефанчуку депутаты Броварского горсовета почти единогласно приняли на внеочередной сессии, которая состоялась 11 июля.

Учитывая решение органа местного самоуправления, просим не выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровары - говорится в тексте ходатайства.

В документе также отмечается, что принимая решение о необходимости сохранения нынешнего названия города Броварской горсовет опирался на позицию жителей. А также на профессиональные выводы ученых.

Данный проект (решение городского совета - ред.) обоснован экспертной оценкой Института истории Украинской национальной академии наук Украины от 19.12.2023 года №123/482, исторической справкой Научно-исследовательского института казачества Института истории НАН Украины от. 08.05.2024 года №48/1 и рекомендациями Института украинского языка НАН Украины от 26.12.2023 года №307/86 - отмечается в ходатайстве.

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Дополнительно

Постановление о переименовании Броваров в Бровары ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко отмечал, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.