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Депутат Шкрум составляет мандат и собирается возглавить министерство объединения украинцев-нардеп

Депутат Шкрум составляет мандат и собирается возглавить министерство объединения украинцев-нардеп

Киев  •  УНН

 • 349 просмотра

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Алена Шкрум от" Батькивщины " составляет депутатский мандат для руководства новым Министерством объединения украинцев. Об этом сообщил нардеп Гончаренко.

Депутат Алена Шкрум от ВО" Батькивщина " составляет мандат. Она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Депутат Алена Шкрум составляет мандат. Как я и писал, она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев

- написал Гончаренко.

добавим

Шкрум в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от ВО "Батькивщина" номером 22 в списке как член партии. Член одноименной фракции. Член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Народный депутат 8 созыва, избранная от ВО" Батькивщина " (№5 в списке) как беспартийная. Председатель подкомитета по вопросам государственной службы и службы в органах местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Член МФО "еврооптимисты"и" Равные возможности".В 7 созыве Верховной Рады была помощницей на платной основе Ирины Геращенко (УДАР) и Игоря Алексеева (КПУ).

В 2014 году работала экспертом по адвокации ОО "Право на защиту".С 2010 по 2012 год была помощницей адвоката и юристом в адвокатских объединениях Лондона и Парижа, была помощницей судьи Лондонского суда.

У 2010-2011 роках-юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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