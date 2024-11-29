Депутат Шкрум составляет мандат и собирается возглавить министерство объединения украинцев-нардеп

Депутат Алена Шкрум от ВО" Батькивщина " составляет мандат. Она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Депутат Алена Шкрум составляет мандат. Как я и писал, она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев - написал Гончаренко.

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Шкрум в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от ВО "Батькивщина" номером 22 в списке как член партии. Член одноименной фракции. Член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Народный депутат 8 созыва, избранная от ВО" Батькивщина " (№5 в списке) как беспартийная. Председатель подкомитета по вопросам государственной службы и службы в органах местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Член МФО "еврооптимисты"и" Равные возможности".В 7 созыве Верховной Рады была помощницей на платной основе Ирины Геращенко (УДАР) и Игоря Алексеева (КПУ).

В 2014 году работала экспертом по адвокации ОО "Право на защиту".С 2010 по 2012 год была помощницей адвоката и юристом в адвокатских объединениях Лондона и Парижа, была помощницей судьи Лондонского суда.

У 2010-2011 роках-юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.