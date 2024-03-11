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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:02  •  9180 просмотра

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Народный депутат Владимир Арешонков заявил, что для повышения качества работы с теневой экономикой, расследование экономических преступлений должно быть передано исключительно Бюро экономической безопасности. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой необходимой законодательной базы.

Подследственность по экономическим преступлениям должна перейти исключительно под Бюро экономической безопасности, - это улучшит качество работы с теневым оборотом и многие другие вопросы. Комитет правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой законодательной базы по этому поводу, передает УНН, со ссылкой на комментарий нардепа Владимира Арешонкова (группа "Доверие") в эфире телеканала "Рада".

Вся подследственность по экономическим преступлениям должна быть забрана у Национальной полиции, Службы безопасности Украины. Она должна перейти исключительно под Бюро экономической безопасности. Это улучшит качество работы с теневым оборотом и многие другие вопросы. 

- заявил член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков, депутатская группа "Доверие".

По его словам, комитеты работают активно над законодательной базой.

Сегодня и Комитет правоохранительной деятельности и другие комитеты работают активно с тем, чтобы четко подготовить необходимые законопроекты и законодательную базу. Это улучшит экономическую политику в государстве.

 - сказал Арешонков.

Он также отметил, что пока блок законопроектов, которые связаны с функционированием Бюро экономической безопасности не утверждены, но пройдено первое чтение и идет активная подготовка к принятию во втором чтении.

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Что касается БЭБ, парламентарий подчеркнул, что это "должен быть новый мощный аналитически-правоохранительный орган, который сосредоточит в себе весь блок экономических преступлений и правонарушений".

На этом настаивает руководство государства. На этом настаивают наши международные партнеры. 

 - добавил он.

Напомним,

Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

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