Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Подследственность по экономическим преступлениям должна перейти исключительно под Бюро экономической безопасности, - это улучшит качество работы с теневым оборотом и многие другие вопросы. Комитет правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой законодательной базы по этому поводу, передает УНН, со ссылкой на комментарий нардепа Владимира Арешонкова (группа "Доверие") в эфире телеканала "Рада".

Вся подследственность по экономическим преступлениям должна быть забрана у Национальной полиции, Службы безопасности Украины. Она должна перейти исключительно под Бюро экономической безопасности. Это улучшит качество работы с теневым оборотом и многие другие вопросы. - заявил член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков, депутатская группа "Доверие".

По его словам, комитеты работают активно над законодательной базой.

Сегодня и Комитет правоохранительной деятельности и другие комитеты работают активно с тем, чтобы четко подготовить необходимые законопроекты и законодательную базу. Это улучшит экономическую политику в государстве. - сказал Арешонков.

Он также отметил, что пока блок законопроектов, которые связаны с функционированием Бюро экономической безопасности не утверждены, но пройдено первое чтение и идет активная подготовка к принятию во втором чтении.

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Что касается БЭБ, парламентарий подчеркнул, что это "должен быть новый мощный аналитически-правоохранительный орган, который сосредоточит в себе весь блок экономических преступлений и правонарушений".

На этом настаивает руководство государства. На этом настаивают наши международные партнеры. - добавил он.

Напомним,

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