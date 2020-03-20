Денисова призвала РФ проверить на коронавирус двух заключенных крымских татар

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99275 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105146 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104187 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112722 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100682 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105195 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106630 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Денисова призвала РФ проверить на коронавирус двух заключенных крымских татар

Денисова призвала РФ проверить на коронавирус двух заключенных крымских татар

Киев  •  УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву и Эрнесту Аметову. Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Российские власти в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывают никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесту Аметову", - написала Денисова.

Она отметила, что несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, а именно: повышенную температуру тела, сильную головную боль, кашель и общую слабость в теле - крымских татар все равно доставили в "Южный окружной военный суд", где по ним продолжаются судебные слушания.

Сообщается, что Сервер Мустафаев подал в суд ходатайство с требованием вызвать врачей, чтобы провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья, однако медицинская помощь гражданину Украины так и не предоставляется.

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"Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья наших сограждан и предоставить им необходимую врачебную помощь с учетом пробы на коронавирус. Прошу представителей международных правозащитных организаций использовать все имеющиеся рычаги влияния на страну-агрессора РФ, чтобы обеспечить соблюдение основополагающего права на жизнь незаконно заключенных граждан Украины, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - написала Омбудсмен.

Напомним, что Кулеба призвал мировое украинство противодействовать агрессии РФ и пандемии COVID-19.

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