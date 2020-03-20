Денисова призвала РФ проверить на коронавирус двух заключенных крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву и Эрнесту Аметову. Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Российские власти в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывают никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесту Аметову", - написала Денисова.
Она отметила, что несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, а именно: повышенную температуру тела, сильную головную боль, кашель и общую слабость в теле - крымских татар все равно доставили в "Южный окружной военный суд", где по ним продолжаются судебные слушания.
Сообщается, что Сервер Мустафаев подал в суд ходатайство с требованием вызвать врачей, чтобы провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья, однако медицинская помощь гражданину Украины так и не предоставляется.
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"Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья наших сограждан и предоставить им необходимую врачебную помощь с учетом пробы на коронавирус. Прошу представителей международных правозащитных организаций использовать все имеющиеся рычаги влияния на страну-агрессора РФ, чтобы обеспечить соблюдение основополагающего права на жизнь незаконно заключенных граждан Украины, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - написала Омбудсмен.
Напомним, что Кулеба призвал мировое украинство противодействовать агрессии РФ и пандемии COVID-19.