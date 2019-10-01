Денисова с женой Шаройко определили шаги по возвращению журналиста из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во вторник провела встречу с женой осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Утром на личном приеме общалась с женой осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. Выяснили, на каком этапе находится дело Павла, и определили дальнейшие шаги по его возвращению на Родину", - написала Денисова.
Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года работниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети.
Журналиста приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйской колонии № 1.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине беларуского гражданина Юрия Политики.