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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Денисова с женой Шаройко определили шаги по возвращению журналиста из Беларуси

Киев • УНН

 • 9511 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во вторник провела встречу с женой осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова с женой Шаройко определили шаги по возвращению журналиста из Беларуси

"Утром на личном приеме общалась с женой осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. Выяснили, на каком этапе находится дело Павла, и определили дальнейшие шаги по его возвращению на Родину", - написала Денисова.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года работниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети.

Журналиста приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйской колонии № 1.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине беларуского гражданина Юрия Политики.

Украинские Национальные Новости

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