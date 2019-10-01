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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Денісова з дружиною Шаройка визначили кроки щодо повернення журналіста з Білорусі

Київ • УНН

 • 9511 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у вівторок провела зустріч з дружиною засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. Про це український омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Денісова з дружиною Шаройка визначили кроки щодо повернення журналіста з Білорусі

"Вранці на особистому прийомі спілкувалась з дружиною засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. З’ясували, на якому етапі перебуває справа Павла, та визначили подальші кроки щодо його повернення на Батьківщину", - написала Денісова.

Нагадаємо, український журналіст Павло Шаройко був затриманий в Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі і звинувачений в шпигунстві, а також створенні агентурної мережі.

Журналіста засудили до 8 років в'язниці за шпигунство за ст. 358 КК Білорусі. Як повідомляв посол України Ігор Кизим, Шаройко перебуває у Бобруйській колонії № 1.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

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