Денісова з дружиною Шаройка визначили кроки щодо повернення журналіста з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у вівторок провела зустріч з дружиною засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. Про це український омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вранці на особистому прийомі спілкувалась з дружиною засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. З’ясували, на якому етапі перебуває справа Павла, та визначили подальші кроки щодо його повернення на Батьківщину", - написала Денісова.
Нагадаємо, український журналіст Павло Шаройко був затриманий в Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі і звинувачений в шпигунстві, а також створенні агентурної мережі.
Журналіста засудили до 8 років в'язниці за шпигунство за ст. 358 КК Білорусі. Як повідомляв посол України Ігор Кизим, Шаройко перебуває у Бобруйській колонії № 1.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.