Предусмотрен перечень услуг, которые поставщик обязан предоставить пациентам безвозмездно; действуют пакеты стационарной помощи, например лечение онкологии, помощь при инсульте или инфаркте. Об этом напоминает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В МОЗ сообщили, что возмещение средств, израсходованных пациентом при лечении в стационаре в учреждениях, заключивших договор с НСЗУ, Национальная служба здоровья Украины, - является действительным.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает процесс лечения, если пациент находился в стационаре больницы, у которой есть договор с НСЗУ по соответствующему пакету.

В Институте Шалимова рассказали о хирургических методах лечения ожирения

Если с пациента взяли средства за услуги, которые уже уплатила НСЗУ, он может вернуть эти деньги.

Важно:

По каждому пакету Программы медицинских гарантий предусмотрен перечень услуг, которые поставщик обязан предоставить пациентам безвозмездно. Это могут быть как пакеты стационарной помощи, так и другие, например лечение онкологии, помощь при инсульте или инфаркте и т.д.

Заведение обязано обеспечить пациента лекарствами из Национального перечня основных лекарственных средств, а также поставляемыми централизованно через закупки Медицинские закупки Украины.

Если вопрос не удается решить, оставьте жалобу, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или отправьте письмо на электронную почту: [email protected].

С начала года 255 пациенток воспользовались услугой бесплатного лечения бесплодия - Минздрав