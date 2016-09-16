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15 марта, 19:03 • 115850 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139237 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131601 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День траура по погибшим дорожникам в Николаеве объявлен 17 сентября

День траура по погибшим дорожникам в Николаеве объявлен 17 сентября

Киев • УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Суббота, 17 сентября, объявлена ​​днем траура в Николаеве по погибшим в ДТП сотрудникам коммунального предприятия. Об этом сообщили УНН в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

"То, что произошло, это - огромная трагедия. Это очень символично, что люди, которые делали разметку на дороге для тех, кто движется по ней, погибли при таких обстоятельствах. Участок, на котором работали люди, был освещен, работники расставили знаки 50 метров до места проведения работ, они были в светоотражающих жилетах. Что касается техники безопасности при проведении работ в ночное время, мы к этому относимся с очень большим вниманием. Жители Николаева иногда могут видеть днем ​​включенные фонари. Это - не самодурство городских властей, просто заменой фонарей в ночное время заниматься нельзя. Вот и включают фонари днем, чтобы видеть, какие из них не горят. С самого начала, как только в Николаеве начали проводиться ночные работы, безопасности уделяется особое внимание. Но никакие средства безопасности не спасут николаевцев, я имею в виду не только работников данных служб, но и просто пешеходов, от нетрезвых людей, которые садятся за руль и перемещаются по городу. Тормозного пути на месте ДТП вообще нет, он образовался только при столкновении автомобиля с разметочной машиной. Возможно, водитель заснул", - сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр также заверил, что будет подготовлено обращение к управлению полиции о том, чтобы все работы, которые проводятся городскими службами, сопровождал патруль полиции.

Напомним, около 4:50 утра 15 сентября в Николаеве, в районе перекрестка пр. Центрального и ул. Шоссейная, водитель автомобиля BMW-320, двигаясь в направлении микрорайона "Намыв", наехал на работников автодорожной службы, которые наносили дорожную разметку. В результате аварии погибли четыре человека в возрасте от 35 до 50 лет.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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