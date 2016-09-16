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День жалоби за загиблими дорожниками у Миколаєві оголошено 17 вересня

День жалоби за загиблими дорожниками у Миколаєві оголошено 17 вересня

Київ • УНН

 • 11447 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Субота, 17 вересня, оголошена днем жалоби в Миколаєві за загиблими у ДТП співробітникам комунального підприємства. Про це УНН повідомили у відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міськради.

"Те, що сталося, це - величезна трагедія. Це дуже символічно, що люди, які розмічали дорогу для тих, хто рухається по ній, загинули при таких обставинах. Ділянка, на якій працювали люди, була освітлена, працівники розставили знаки за 50 метрів до місця проведення робіт, вони були в світловідбиваючих жилетах. Що стосується техніки безпеки при проведенні робіт у нічний час, ми до цього ставимося з дуже великою увагою. Миколаївці іноді можуть бачити вдень увімкнені ліхтарі. Це - не самодурство міської влади, просто заміною ліхтарів у нічний час займатися не можна. Ось і вмикають ліхтарі вдень, щоб бачити, які з них не горять. З самого початку, як тільки в Миколаєві почали проводитися нічні роботи, безпеці приділяється особлива увага. Але жодні засоби безпеки не врятують миколаївців, я маю на увазі не тільки працівників даних служб, а й просто пішоходів, від нетверезих людей, які сідають за кермо і переміщуються містом. Гальмівного шляху на місці ДТП взагалі немає, він утворився тільки при зіткненні автомобіля з розмітковою машиною. Можливо, водій заснув", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер також запевнив, що буде підготовлено звернення до управління поліції про те, щоб всі роботи, які проводяться міськими службами, супроводжував патруль поліції.

Нагадаємо, близько 4:50 ранку 15 вересня у Миколаєві, в районі перехрестя пр. Центрального та вул. Шосейна, водій автомобілю BMW-320, рухаючись у напрямку мікрорайону “Намив”, наїхав на працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. Внаслідок аварії загинуло четверо осіб у віці від 35 до 50 років.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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