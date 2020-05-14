День Европы в столице из-за коронавируса отметят онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Из-за угрозы распространения коронавируса День Европы в Киеве будут отмечать в онлайн, теле- и радиоформатах. Празднование откроют виртуальным Шекспировским фестивалем с двумя постановками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
"Завтра, 15 мая, в 21:30 празднования Дня Европы в Киеве откроются виртуальным Шекспировским фестивалем "Киев - театральная столица Европы", который продлится два месяца", - говорится в сообщении.
Так, в эфире столичного телеканала после приветственного слова от посла Великобритании в Украине госпожы Мелинды Симмонс зрителей ожидает две телеверсии спектаклей:
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- "Гамлет" в исполнении Винницкого областного украинского академического музыкально-драматического театра им. М. К. Садовского;
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- "Шесть персонажей в поисках автора" по произведению Луиджи Пиранделло от Киевского академического драматического театра на Подоле.
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Отмечается, что первая постановка - это переосмысление классической пьесы в переводе с английского Юрия Андруховича. Вторую постановку, непростую историю поисков реальных ценностей от Нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло, представит режиссер-постановщик Виталий Малахов. Спектакль поставлен по принципу "театр в театре".
Добавим, что празднование Дня Европы столица будет отмечать в этом году онлайн в телеформате 15-17 мая.
Киевлянам на столичном коммунальном телеканале предложат просмотр праздничной программы, в частности спектакли, концерты, шоу и тому подобное.
Напомним, ежегодно в третью субботу мая в Киеве отмечают День Европы в Украине.
Также напомним, что состоялся первый онлайн-концерт Евровидение-2020.