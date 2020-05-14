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День Європи у столиці через коронавірус відзначать онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Через загрозу поширення коронавірусу День Європи у Києві відзначатимуть в онлайн, теле- та радіоформаті. Святкування відкриють віртуальним Шекспірівським фестивалем з двома постановами. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

День Європи у столиці через коронавірус відзначать онлайн

“Завтра, 15 травня, о 21:30 святкування Дня Європи в Києві відкриються віртуальним Шекспірівським фестивалем "Київ — театральна столиця Європи“, що триватиме два місяці”, — йдеться у повідомленні.

Так, в ефірі столичного телеканалу після вітального слова від посла Великої Британії в Україні пані Мелінди Сіммонс на глядачів очікує дві телеверсії вистав:

  • “Гамлет” у виконанні Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. К. Садовського;
  • “Шестеро персонажів у пошуках автора” за твором Луїджі Піранделло від Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Зазначається, що перша постановка — це переосмислення класичної п’єси за перекладом з англійської Юрія Андруховича. Другу постановку, непросту історію пошуків реальних цінностей від Нобелівського лауреата Луїджі Піранделло, представить режисер-постановник Віталій Малахов. Вистава поставлена за принципом “театр у театрі”.

Додамо, що святкування Дня Європи столиця відзначатиме цього року онлайн у телеформаті 15-17 травня.

Киянам на столичному комунальному телеканалі запропонують до перегляду святкову програму, зокрема вистави, концерти, шоу тощо.

Нагадаємо, щороку у третю суботу травня у Києві відзначають День Європи в Україні.

Також нагадаємо, що відбувся перший онлайн-концерт Євробачення-2020.

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