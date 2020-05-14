День Європи у столиці через коронавірус відзначать онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Через загрозу поширення коронавірусу День Європи у Києві відзначатимуть в онлайн, теле- та радіоформаті. Святкування відкриють віртуальним Шекспірівським фестивалем з двома постановами. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
“Завтра, 15 травня, о 21:30 святкування Дня Європи в Києві відкриються віртуальним Шекспірівським фестивалем "Київ — театральна столиця Європи“, що триватиме два місяці”, — йдеться у повідомленні.
Так, в ефірі столичного телеканалу після вітального слова від посла Великої Британії в Україні пані Мелінди Сіммонс на глядачів очікує дві телеверсії вистав:
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- “Гамлет” у виконанні Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. К. Садовського;
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- “Шестеро персонажів у пошуках автора” за твором Луїджі Піранделло від Київського академічного драматичного театру на Подолі.
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Зазначається, що перша постановка — це переосмислення класичної п’єси за перекладом з англійської Юрія Андруховича. Другу постановку, непросту історію пошуків реальних цінностей від Нобелівського лауреата Луїджі Піранделло, представить режисер-постановник Віталій Малахов. Вистава поставлена за принципом “театр у театрі”.
Додамо, що святкування Дня Європи столиця відзначатиме цього року онлайн у телеформаті 15-17 травня.
Киянам на столичному комунальному телеканалі запропонують до перегляду святкову програму, зокрема вистави, концерти, шоу тощо.
Нагадаємо, щороку у третю суботу травня у Києві відзначають День Європи в Україні.
Також нагадаємо, що відбувся перший онлайн-концерт Євробачення-2020.