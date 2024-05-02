Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП

САП направило в суд обвинительный акт по обвинению бывшего заместителя министра и должностных лиц в организации растраты более 225 млн грн при закупке оборудования государственной акционерной холдинговой компанией "Артем". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 2 мая 2024 года прокуратура по материалам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт по обвинению 4 человек в организации растраты более 225 млн грн при закупке ГАХК "Артем" оборудования для изготовления продукции оборонного назначения, а именно серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов.

Расследование установило, что в 2017 году иностранный предприниматель, узнав о выделении финансирования на техническое переоснащение и реконструкцию производственных мощностей ГАХК "Артем", разработал план завладения этими средствами.

Для реализации завладения этими средствами, лицо вступило в преступный сговор с рядом должностных лиц, в частности с заместителем министра. В свою очередь эти должностные лица обеспечили заключение контракта на закупку оборудования для ГАХК "Артем" с заранее определенной компанией, которая была зарегистрирована организатором схемы в США по виду деятельности "грузовые перевозки", однако имела все признаки фиктивности - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия этого факта и с целью устранить конкурентов, компании создали образ сертифицированного поставщика оборонной продукции для Минобороны США и существенно завысили ее показатели производительности.

Как следствие, на счет этой компании государственная компания перечислила 8,3 млн долл. США - половину от стоимости заключенного контракта, которые уже на следующий день были перечислены на счет другой компании, которой средства использованы на другие нужды, не связанные с выполнением контракта.

Эти действия нанесли государственной компании "Артем" ущерб на сумму более 225 млн грн.

Действия организатора схемы, который скрывается за границей, квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества).

В САП добавляют, что заместителю министра экономического развития и торговли Украины, директору департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга ГАХК "Артем" и директору Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации также инкриминируется совершение преступления по статье 191 УК Украины.

Кроме того, прокурором САП заявлен иск к обвиняемым о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением.

В Минобороны продолжается анонимный опрос для оценки коррупционных рисков