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Справу про розтрату 225 млн грн на заводі "Артем" скеровано до суду - САП

Справу про розтрату 225 млн грн на заводі "Артем" скеровано до суду - САП

Київ • УНН

 • 20586 перегляди

Колишні посадовці "Артему" та екс-заступник міністра діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії під час закупівлі устаткуванння для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів.

САП скерувало до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього заступника міністра та посадових осіб в організації розтрати понад 225 млн грн при закупівлі устаткування державною акціонерною холдинговою компанією "Артем". Про це повідомила Спеціалізована антикоррупційна прокуратура та НАБУ, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 2 травня 2024 року прокуратура за матеріалами досудового розслідування скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб в організації розтрати понад 225 млн грн при закупівлі ДАХК "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів.

Розслідування встановило, що у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння цими коштами.

Для реалізації заволодіння цими коштами, особа вступила у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра. У свою чергу ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для ДАХК "Артем" з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для приховання цього факту та з метою усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

Як наслідок, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн дол. США – половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.

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Ці дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму понад 225 млн грн.

Дії організатора схеми, який переховується за кордоном, кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна).

У САП додають, що заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України, директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК "Артем" та директору український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації також інкриміновано вчинення злочину за статтею 191 КК України.

Крім того, прокурором САП заявлено позов до обвинувачених про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У Міноборони триває анонімне опитування для оцінки корупційних ризиків17.04.24, 16:42 • 17538 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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