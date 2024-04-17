В Минобороны продолжается анонимный опрос для оценки коррупционных рисков

В Министерстве обороны Украины продолжается анонимный опрос внешних заинтересованных сторон с целью оценки коррупционных рисков в своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что проведение такой оценки является одним из этапов подготовки Антикоррупционной программы МОУ на 2025-2027 годы.

Рабочая группа по оценке коррупционных рисков Минобороны разработала анкету для опроса граждан и юридических лиц, прежде всего, государственных предприятий и предприятий ОПК, которые взаимодействовали, взаимодействуют или в перспективе могут взаимодействовать с оборонным ведомством в процессе выполнения своих функций, - говорится в сообщении.

Так, во время опроса будет изучаться их мнение, что поможет выявить коррупционные риски в деятельности оборонного ведомства и определить меры воздействия на каждый коррупционный риск.

Опрос продлится до 30 апреля 2024 года.

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Время прохождения опроса - 10-15 минут.

Личное мнение каждого участника важно для совершенствования работы ведомства. Опрос позволит наработать действенные шаги по предотвращению коррупции и системно ей противодействовать, - отметили в МОУ.

Напомним

Министерство обороны выиграло два международных арбитража на общую сумму около 108 миллионов гривен у иностранных поставщиков, которые не поставили оплаченные по контрактам товары.