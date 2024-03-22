Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

Фигуранта второго симферопольского "дела крымских мусульман" Тофика Абдулгазиева доставили из российской тюрьмы в туберкулезную больницу в Челябинске. Об этом пишет "Крымская солидарность" ссылаясь на слова его супруги Алие Куртаметовой, передаёт УНН.

Политзаключенного Тофика Абдулгазиева доставили из тюрьмы в Верхнеуральске в специализированную туберкулезную больницу № 3 ГУФСИН в Челябинске в критическом состоянии с неизвестным диагнозом. – сказано в сообщении.

Детали

Диагноз Тофика Абдулгазиева знают сотрудники ФСИН и тюремной больницы, но его не сообщают родным по телефону.

Врач сказал, что есть такой, но информацию дать не может. Сказал, что состояние средней тяжести. Сегодня позвонила снова в больницу, чтобы узнать как он. Сказали состояние тяжелое, перевели в реанимацию – интоксикация. Усиленно капают. – рассказала жена крымского политзаключенного.

Активисты также сообщили, что ранее заключенного навещал адвокат и сообщил родственникам, что Тофик Абдулгазиев сильно похудел — на 15 килограмм. Кроме этого он жаловался на боли в суставах рук и ног. Ему стало трудно сжимать и разжимать пальцы рук — он даже не может держать ложку. А из-за острой боли в пятке он не мог наступать на ногу. Он не может нормально передвигаться и выходить на прогулку.

Тюрьма и система больниц ФСИН не раскрывают реальную картину состояния здоровья пациента. Тофику необходимо провести независимое обследование, которое установит настоящий диагноз. Это вопрос жизни человека. – прокомментировал адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокат намерен обратиться с жалобами в различные ведомства, касательно состояния Тофика Абдулгазиева.

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Напомним

Активиста "Крымской солидарности" доставили в тюрьму города Верхнеуральска в июле 2023 года.

До ареста и заключения Абдулгазиев участвовал в организации мероприятий для детей крымских политзаключенных. Являлся активистом "Крымской солидарности", звукооператором, участником проекта "Крымское детство".

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В мае 2022 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил Тофика Абдулгазиева по обвинению в причастности к запрещенной в россии исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме.