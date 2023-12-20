Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"
Киев • УНН
Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.
Во временно оккупированном Крыму российские власти продолжают гонения крымских татар из мусульманской общины "Алушта". Подконтрольный российским властям суд в Алуште оштрафовал мусульманску общину на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на юриста Рустема Кямилева, передаёт УНН.
Я рассматриваю этот штраф как продолжающееся давление на нашу религиозную общину.
Детали
20 декабря 2023 года в городском суде оккупированого россиянами города Алушта состоялось второе судебное заседание в отношении независимой мусульманской религиозной общины "Алушта"
По данным адвоката религиозной общины, подконтрольный РФ Алуштинский городской суд инкриминирует мусульманам статью о "распространении экстремистских материалов".
В частности, речь идет о пяти изданиях: книгах "Ислам, Вера, Поклонение" Османа Нури Топбаш, "Ценность Зикра", "Пророк Мухаммед-2", "История Халифата" Абу Бакр ас-Сыддик, "История Халифата" Али ибн Абу Талиб.
Напомним
В ноябре месяце сразу несколько членов общины подверглись административному преследованию.
23 ноября Имаму крымских татар Юсуфу Аширову дали двое суток админ ареста за якобы нарушение общественного порядка, которое, по мнению его адвоката, было вызвано отказом имама поддержать государственный муфтият.
В тот же день Алуштинский городской суд вынес сроки ещё двум религиозным деятелям мусульманской общины "Алушта". Крымский татарин Вилен Усеинов был приговорен к 10 суткам лишения свободы за пост в социальных сетях в 2013 году. А другой, задержанный Зинур Аппазов, получил 5 суток за видеоролик 2016 года.
Главу мусульманской религиозной общины "Алушта" Абдула Гафарова российские силовики задержали 30 ноября во временно оккупированном Крыму. Перед задержанием в его доме провели обыски.
Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"
Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.
Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт
Президент Украины Зеленский обсудил вопросы улучшения коммуникации о войне, в том числе улучшение доступа журналистов к линии фронта. Он также проанализировал эффективность укрытий.
"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно
По данным Telegram-канала, под обстрел якобы попало троллейбусное депо.
Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии
Президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Новой Зеландии за поддержку против россии и обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и восстановления. Они также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира.
Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты
Российские войска 14 раз атаковали Сумскую область, задев шесть населенных пунктов и вызвав 62 взрыва.
В оккупированном Мариуполе прозвучала сессия взрывов
В оккупированном украинском городе Мариуполь прогремели взрывы.
Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"
Украинские хакеры, возможно связанные с СБУ, совершили кибератаку на "Росводоканал", зашифровав более 6 000 компьютеров и удалив 50 ТБ данных.
ПВО на Сумщине: уничтожены два ударных дрона типа "Шахед"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника "Шахед" в Сумской области на фоне предупреждений о проникновении российских БПЛА в другие регионы. Из-за угроз, включая запуск МиГ-31К, была объявлена воздушная тревога по всей стране.
Логистика будет быстрее: Зеленский заявил, что в Украине работают над эффективностью применения дронов
Президент Украины Зеленский отмечает важность улучшения логистики и эффективности использования беспилотников, особенно FPV, для усиления военного потенциала и спасения жизней солдат.
Служба экстренной помощи "112" в Украине приняла почти полмиллиона вызовов, в том числе более пяти тысяч на языке жестов - МВД
С момента своего основания украинская служба экстренной помощи 112 получила почти полмиллиона звонков, в том числе более 5500 - на жестовом языке. Служба, которая сейчас охватывает Киев и пять других областей, имеет целью расширить свою деятельность на всю страну.