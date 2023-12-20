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Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 21:45  •  10945 просмотра

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Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.

Во временно оккупированном Крыму российские власти продолжают гонения крымских татар из мусульманской общины "Алушта". Подконтрольный российским властям суд в Алуште  оштрафовал мусульманску общину на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на юриста Рустема Кямилева, передаёт УНН.

Я рассматриваю этот штраф как продолжающееся давление на нашу религиозную общину. 

 – прокомментировал решение суда председатель мусульманской общины «Алушта» Абдул Гафаров.

Детали

20 декабря 2023 года в городском суде оккупированого россиянами города Алушта состоялось второе судебное заседание в отношении независимой мусульманской религиозной общины "Алушта"

По данным адвоката религиозной общины, подконтрольный РФ Алуштинский городской суд инкриминирует мусульманам статью о "распространении экстремистских материалов".

В частности, речь идет о пяти изданиях: книгах "Ислам, Вера, Поклонение" Османа Нури Топбаш, "Ценность Зикра", "Пророк Мухаммед-2", "История Халифата" Абу Бакр ас-Сыддик, "История Халифата" Али ибн Абу Талиб.

Напомним

В ноябре месяце сразу несколько членов общины подверглись административному преследованию.

23 ноября Имаму крымских татар Юсуфу Аширову дали двое суток админ ареста за якобы нарушение общественного порядка, которое, по мнению его адвоката, было вызвано отказом имама поддержать государственный муфтият.

В тот же день  Алуштинский городской суд вынес сроки ещё двум религиозным деятелям мусульманской общины "Алушта". Крымский татарин Вилен Усеинов был приговорен к 10 суткам лишения свободы за пост в социальных сетях в 2013 году. А другой, задержанный Зинур Аппазов, получил 5 суток за видеоролик 2016 года. 

Главу мусульманской религиозной общины "Алушта" Абдула Гафарова российские силовики задержали 30 ноября во временно оккупированном Крыму. Перед задержанием в его доме провели обыски.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
Окупаційний суд Криму оштрафував мусульманську громаду "Алушта" на 100 тисяч рублів за зберігання книг ісламських богословів - "Кримська солідарність"
The occupation court of Crimea fined the Muslim community "Alushta" for 100 thousand rubles for keeping books of Islamic theologians - "Crimean Solidarity"
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Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"

Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.

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