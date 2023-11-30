У главы мусульманской общины "Алушта" Абдула Гафарова провели обыск, его задержали - правозащитники

Во временно оккупированном Крыму российские силовики утром 30 ноября провели обыски в доме главы мусульманской религиозной общины "Алушта" Абдула Гафарова, он был задержан. Об этом сообщает "Крымская солидарность", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что первые сведения об обыске поступили в 6:20 утра. Сейчас в доме Гафарова находится пятеро несовершеннолетних детей.

В августе Гафарову назначили административный арест по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Он провел в следственном изоляторе четверо суток. Тогда его задержали возле здания созданного РФ Киевского районного суда в Симферополе, куда он приехал на открытое судебное заседание.

Позже стало известно, что сотрудники "Центра противодействия экстремизму" отвезли Абдула Гафарова в отдел российской полиции в Алуште.

Дополнение

Утром 23 ноября российские силовики в Крыму провели обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины "Алушта". Речь идет об имаме Юсуфе Аширове, а также двух членах общины Вилене Усеиновой и Зинуре Аппазовой. Все они живут в селе Верхняя Кутузовка. В результате Аширов получил двое суток админареста, Усеинов - 10 суток, Аппазов - 5 суток.

Как отмечает "Крымская солидарность", религиозная община испытывает давление не впервые. В июне 2020 года имама Аширова оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность на 5 тысяч рублей.

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