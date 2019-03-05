Делегация ПАСЕ начнет предвыборный визит в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Завтра делегация из шести наблюдателей ПАСЕ начинает двухдневный предвыборный визит в Украину, чтобы оценить ситуацию в преддверии президентских выборов в стране. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ во вторник, передает УНН.
"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе шести человек во главе с Анжелой Смит совершит предвыборный визит в Украину с 6 по 7 марта 2019 года для оценки избирательной кампании и подготовки к президентским выборам 31 марта", - говорится в сообщении.
Так, пресс-служба отметила, что в Киеве делегация должна встретиться с кандидатами в президенты, а также с Президентом (подлежит уточнению), председателем Верховной Рады, министром внутренних дел и главой Центральной избирательной комиссии.
В состав делегации вошли два представителя Объединенного Королевства и по одному из Литвы, Норвегии, Азербайджана и Швейцарии.
Также отмечается, что делегация в полном составе посетит Украину для наблюдения за выборами 31 марта.
Как сообщал УНН, ранее Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не включила представителей России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине.