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Делегація ПАРЄ почне передвиборчий візит в Україну

Делегація ПАРЄ почне передвиборчий візит в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Завтра делегація з шести спостерігачів ПАРЄ розпочинає дводенний передвиборчий візит в Україну, щоб оцінити ситуацію напередодні президентських виборів в країні. Про це повідомила прес-служба ПАРЄ у вівторок, передає УНН.

"Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у складі шести людей на чолі з Анжелою Сміт здійснить передвиборчий візит в Україну з 6 по 7 березня 2019 року, щоб оцінити виборчу кампанію і підготовку до президентських виборів 31 березня", - йдеться в повідомленні.

Так, прес-служба зазначила, що у Києві делегація має зустрітися з кандидатами у президенти, а також з Президентом (підлягає уточненню), головою Верховної Ради, міністром внутрішніх справ і головою Центральної виборчої комісії.

До складу делегації увійшли два представника Об'єднаного Королівства і по одному з Литви, Норвегії, Азербайджану та Швейцарії.

Також наголошується, що делегація в повному складі відвідає Україну для спостереження за виборами 31 березня.

Як повідомляв УНН, раніше Парламентська асамблея організації з безпеки і співробітництва в Європі не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні.

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