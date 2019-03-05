Делегація ПАРЄ почне передвиборчий візит в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Завтра делегація з шести спостерігачів ПАРЄ розпочинає дводенний передвиборчий візит в Україну, щоб оцінити ситуацію напередодні президентських виборів в країні. Про це повідомила прес-служба ПАРЄ у вівторок, передає УНН.
"Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у складі шести людей на чолі з Анжелою Сміт здійснить передвиборчий візит в Україну з 6 по 7 березня 2019 року, щоб оцінити виборчу кампанію і підготовку до президентських виборів 31 березня", - йдеться в повідомленні.
Так, прес-служба зазначила, що у Києві делегація має зустрітися з кандидатами у президенти, а також з Президентом (підлягає уточненню), головою Верховної Ради, міністром внутрішніх справ і головою Центральної виборчої комісії.
До складу делегації увійшли два представника Об'єднаного Королівства і по одному з Литви, Норвегії, Азербайджану та Швейцарії.
Також наголошується, що делегація в повному складі відвідає Україну для спостереження за виборами 31 березня.
Як повідомляв УНН, раніше Парламентська асамблея організації з безпеки і співробітництва в Європі не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні.