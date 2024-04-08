"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне.

Победители конкурса социальных инициатив "Роби своє" масштабировали бизнес по производству крафтового печенья. Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Проект называется "Инклюзивная мастерская крафтового печенья "Коржик". Его инициаторы подали заявку на масштабирование уже существующего бизнеса в городе Фастов Киевской области год назад.

"Тогда эксперты узнали о парне-кондитере Никите с синдромом Дауна, который создает в мини-пекарне "Коржик" крафтовое печенье. О его мечте, которую осуществили основатели мастерской. И о миссии этого проекта: создать пространство социализации людей с инвалидностью через трудоустройство и общение с горожанами", - рассказывают в "МХП-Громаді".

Эксперты конкурса единодушно поддержали проект. А недавно они наведались в Фастов, чтобы увидеть собственными глазами, как сейчас развивается социальный бизнес.

"И что мы вам можем сказать? Солнечному мальчику Никите в этой пекарне работается по-настоящему хорошо. Пусть так будет и в дальнейшем!" - делятся впечатлениями в благотворительном фонде.

Отметим, что недавно "МХП-Громаді" объявил о старте нового сезона конкурса бизнес-идей "Роби своє". В этом году в фонде особенно ждут заявки от ветеранов и семей защитников, которые стремятся начать или развивать собственное дело.

Продать проект можно по ссылке: https://doyourbusiness.com.ua

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.