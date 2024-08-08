DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку
Киев • УНН
Российские войска захватили Сергеевку и продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В то же время украинские силы обороны отбросили врага в поселке Нью-Йорк в Донецкой области.
В среду, 7 августа, стало известно, что российские террористы захватили Сергеевку Донецкой области. Об этом сообщает портал DeepState, передает УНН.
Детали
По оперативной информации 7 августа террористы захватили Сергеевку и продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке.
В то же время Силы обороны Украины отбросили врага в поселке Нью-Йорк Донецкой области.
"Давайте не забывать, что война продолжается и на востоке Украины. Курщина пока будет находиться в режиме тишины. Имейте терпение. При первой возможности мы восстановим ориентировочную хронологию пробития вражеской обороны. Вы будете очень удивлены", - добавили OSINT-аналитики.
У DeepState прокоментували ситуацію на фронті та у прикордонних районах7 августа 2024, 02:23 • 117912 просмотров