Где Дзерби о поражении от "Шерифа": сильная команда не должна пропускать такие голы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Главный тренер “Шахтера” Роберто Де Дзерби оценил выступление команды в матче с “Шерифом” в Лиге чемпионов (0: 2), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Итальянец подчеркнул, что в “Шахтере” еще не все идеально, команда прогрессировать.
“Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы. Но я верю, что мы можем стать сильной командой. Уверен, что я и команда можем прогрессировать благодаря упорной работе. Команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все хорошо. И это нормально для начала сезона.
В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а „Шерифа“, наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой ”, - подчеркнул Где Дзерби.
Контекст
Украинский наставник Вернидуб привел “Шериф” к победе над “Шахтером”.