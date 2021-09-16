Де Дзербі про поразку від “Шерифа”: сильна команда неповинна пропускати такі голи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Головний тренер “Шахтаря” Роберто Де Дзербі оцінив виступ команди у матчі з “Шерифом” у Лізі чемпіонів (0:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Італієць підкреслив, що у “Шахтарі” ще не все ідеально, команда має прогресувати.
“Сильна команда неповинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Але я вірю, що ми можемо стати сильною командою. Упевнений, що я і команда можемо прогресувати завдяки наполегливій роботі. Команда розуміє, що я від неї вимагаю. Поки у нас не все відмінно. І це нормально для початку сезону.
У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а „Шерифу“, навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою”, — наголосив Де Дзербі.
Контекст
Український наставник Вернидуб привів “Шериф” до перемоги над “Шахтарем”.