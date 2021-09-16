Де Дзербі про поразку від “Шерифа”: сильна команда неповинна пропускати такі голи

Цитата

Італієць підкреслив, що у “Шахтарі” ще не все ідеально, команда має прогресувати.

“Сильна команда неповинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Але я вірю, що ми можемо стати сильною командою. Упевнений, що я і команда можемо прогресувати завдяки наполегливій роботі. Команда розуміє, що я від неї вимагаю. Поки у нас не все відмінно. І це нормально для початку сезону.

У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а „Шерифу“, навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою”, — наголосив Де Дзербі.

Контекст

Український наставник Вернидуб привів “Шериф” до перемоги над “Шахтарем”.