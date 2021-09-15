Клуб Вернидуба обіграв “Шахтар” на старті групового етапу Ліги чемпіонів

Деталі

Слідом за домашніми перемогами у відбіркових раундах над “Црвєною Зіркою” і загребським “Динамо” легіонери “Шерифа” в дебютному матчі тираспольців на груповій стадії Ліги чемпіонів переграли і українських бразильців (8 із 11 футболістів стартового складу “Шахтаря” — бразильці).

На 16 хвилині матчу втрата м’яча в центрі поля від Тете обернулася навісом Кріштіану та точним ударом зльоту малійського гравця “Шерифа” Траоре. В середині другої половини Янсане вдало зіграв головою у чужій штрафній після навісу від Кріштіану — 2:0.

Примітно, що головним наставником “Шерифа” є українець Юрій Вернидуб.

Доповнення

У другому турі Ліги чемпіонів “Шахтар” прийматиме міланський “Інтер”.