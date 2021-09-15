Клуб Вернидуба обыграл "Шахтер" на старте группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Молдавский “Шериф” в Тирасполе принял донецкий “Шахтер” в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Вслед за домашними победами в отборочных раундах над “Црвеной Звездой” и загребским “Динамо” легионеры “Шерифа” в дебютном матче тираспольцев на групповой стадии Лиги чемпионов переиграли и украинских бразильцев (8 из 11 футболистов стартового состава “Шахтера” — бразильцы).
На 16 минуте матча потеря мяча в центре поля от Тете обернулась навесом Криштиану и точным ударом слета малийского игрока “Шерифа” Траоре. В середине второй половины Янсане удачно сыграл головой в чужой штрафной после навеса от Криштиану — 2: 0.
Примечательно, что главным наставником “Шерифа” есть украинец Юрий Вернидуб.
Дополнение
Во втором туре Лиги чемпионов “Шахтер” примет миланский “Интер”.