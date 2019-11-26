ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Федыны

“... в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.