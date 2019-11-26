ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Федыны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект представления на согласие снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“... в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.