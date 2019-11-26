ДБР відправило на погодження подання до ВР на зняття недоторканності з Федини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект подання на згоду зняття депутатської недоторканості з народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“...до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народної депутатки України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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