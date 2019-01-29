ГБР расследует около 1400 уголовных производств по военным преступлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований осуществляют расследование в около 1400 уголовных производствах, связанных с военными преступлениями. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"ГБР осуществляет расследование по около 1400 уголовных производствах, связанных с военными преступлениями", - сказал глава ГБР.
Из них 1214 - это производство, которые передала военная прокуратура и 177 зарегистрированы следователями Бюро, отметил он.
Труба напомнил также, что 144 обвинительные акты уже направлены ГБР в суд.
"В частности, 917 касаются самовольного оставления воинской части, то есть дезертирства", - добавил он.
Напомним, Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в 150 уголовных производствах, из которых 142 касаются военных преступлений.