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ДБР розслідує близько 1400 кримінальних проваджень щодо військових злочинів

ДБР розслідує близько 1400 кримінальних проваджень щодо військових злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють розслідування у близько 1400 кримінальних провадженнях, пов’язаних з військовими злочинами. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

"ДБР здійснює розслідування у близько 1400 кримінальних провадженнях, пов’язаних з військовими злочинами", - сказав глава ДБР.

З них 1214 - це провадження, які передала військова прокуратура і 177 зареєстровані слідчими Бюро, зазначив він.

Труба нагадав також, що 144 обвинувальні акти вже скеровано ДБР до суду.

"А саме, 917 стосуються самовільного залишення військової частини, тобто дезертирства", - додав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальні акти у 150 кримінальних провадженнях, з яких 142 стосуються військових злочинів.

Українські Національні Новини

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