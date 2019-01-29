ДБР розслідує близько 1400 кримінальних проваджень щодо військових злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють розслідування у близько 1400 кримінальних провадженнях, пов’язаних з військовими злочинами. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"ДБР здійснює розслідування у близько 1400 кримінальних провадженнях, пов’язаних з військовими злочинами", - сказав глава ДБР.
З них 1214 - це провадження, які передала військова прокуратура і 177 зареєстровані слідчими Бюро, зазначив він.
Труба нагадав також, що 144 обвинувальні акти вже скеровано ДБР до суду.
"А саме, 917 стосуються самовільного залишення військової частини, тобто дезертирства", - додав він.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальні акти у 150 кримінальних провадженнях, з яких 142 стосуються військових злочинів.