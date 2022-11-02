ГБР открыло уже более 1000 дел по предателям и коллаборантам

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"С24 февраля 2022 ГБР расследует 1 тыс. 50 преступлений против основ национальной безопасности, а именно: 872 уголовных производства по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 138 уголовных производств - по факту коллаборационистской деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 10 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, 413 фигурантам уже сообщено о подозрении, 305 человек объявлены в розыск, 1131 человек проверяют на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 82 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним

На Одесской таможне во время "ревизии" скрытых от растаможки 133 контейнеров ГБР обнаружило многоцелевой вертолет Ми-2.