ДБР відкрило вже понад 1000 справ щодо зрадників і колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З 24 лютого Державне бюро розслідувань відкрило вже 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
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"З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 1 тис. 50 злочинів проти основ національної безпеки, а саме: 872 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 138 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, 413 фігурантам уже повідомлено про підозру, 305 осіб оголошено у розшук, 1131 людину перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже передано 82 провадження.
Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Нагадаємо
На Одеській митниці під час "ревізії" прихованих від розмитнення 133 контейнерів ДБР виявило багатоцільовий гелікоптер Мі-2.