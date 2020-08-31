COVID-19 в Киеве: названы районы с наибольшим суточным приростом больных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Деснянском районе - 63 новых случаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком - 38. В Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая", - написал Кличко.
Как сообщал УНН, в Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 277 человек, шесть заболевших скончались. Всего в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В Украине же на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысячи.