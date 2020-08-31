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У Києві за добу COVID-19 виявили у 277 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 277 людей, шість хворих померли. Загалом у столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У Києві за добу COVID-19 виявили у 277 людей

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - проінформував мер.

За його даними, захворіли:

  • 138 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 122 чоловіки віком від 18 до 77 рокiв;
  • 12 дівчаток від 2 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 років до 13.

Захворіли, зокрема, і 9 медиків, проінформував Кличко.

"До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканця Києва", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.

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