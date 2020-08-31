В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 277 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 277 человек, шесть заболевших скончались. Всего в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - проинформировал мэр.
По его данным, заболели:
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- 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
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- 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;
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- 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.
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Заболели, в том числе, и 9 медиков, проинформировал Кличко.
"В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в прошлые сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева", - отметил он.
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Напомним, в Украине 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысячи.