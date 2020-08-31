COVID-19 у Києві: названо райони з найбільшим добовим приростом хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Деснянському районі - 63 нових випадків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 63. У Дарницькому – 38. В Оболонському і Солом’янському районах – по 33 випадки", - написав Кличко.
Як повідомляв УНН, у Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 277 людей, шість хворих померли. Загалом у столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
В Україні ж на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.