COP26: Великобритания выделяет 390 млн долл. более бедным странам на борьбу с изменением климата

Детали

Министры правительств со всего мира находятся в Глазго для продолжения климатических переговоров. Они обсудят, как поддержать более бедные страны и следует ли выплачивать компенсацию за ущерб от стихийных бедствий.

Более бедные страны обратились за финансовой помощью в 100 миллиардов долларов, утверждая, что они уже страдают и больше всего пострадают от изменения климата.

Развивающиеся страны, исторически вносили очень небольшую долю вредных выбросов, вызывающих изменение климата, в то время как сейчас на 1% самого богатого населения мира приходится более чем удвоенное количество совокупных выбросов в сравнении с 50% самых бедных слоев населения.

По заявлению правительства, большая часть денег от Великобритании пойдет на помощь странам Азиатско-Тихоокеанского региона в планировании и инвестировании в борьбу с изменением климата, улучшение охраны окружающей среды и содействие низкоуглеродному развитию.

Министерство иностранных дел страны охарактеризовало эти 290 миллионов фунтов стерлингов как "новое финансирование". В прошлом месяце правительство страны заявило, что сокращение расходов Великобритании на иностранную помощь до 0,5% от национального дохода сохранится как минимум до 2024-25 годов.

Добавим

Саммит ООН продлится до воскресенья, и большинство переговоров будет сосредоточено на том, как ограничить глобальное потепление целевым показателем в 1,5 градуса.