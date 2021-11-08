COP26: Великобритания выделяет 390 млн долл. более бедным странам на борьбу с изменением климата

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19907 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 40017 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70034 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220808 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126820 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395118 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313916 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214345 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244546 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255329 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
65%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 11217 просмотра

По меньшей мере 5 жертв, беременная женщина и ребенок: в конфликте между золотоискателями в Боливии применен динамит

4 апреля, 17:31 • 9064 просмотра

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 10692 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18184 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15479 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135675 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220808 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395118 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256600 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313916 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5898 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18194 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47930 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73176 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58197 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

COP26: Великобритания выделяет 390 млн долл. более бедным странам на борьбу с изменением климата

Киев • УНН

 • 20674 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Великобритания обещает выделить 290 миллионов фунтов стерлингов (около 391 млн долл. США), чтобы помочь более бедным странам справиться с последствиями изменения климата, на фоне того, как саммит COP26 относительно изменения климата начинает свою вторую неделю, пишет УНН со ссылкой на BBC.

COP26: Великобритания выделяет 390 млн долл. более бедным странам на борьбу с изменением климата

Детали

Министры правительств со всего мира находятся в Глазго для продолжения климатических переговоров. Они обсудят, как поддержать более бедные страны и следует ли выплачивать компенсацию за ущерб от стихийных бедствий.

Более бедные страны обратились за финансовой помощью в 100 миллиардов долларов, утверждая, что они уже страдают и больше всего пострадают от изменения климата.

Развивающиеся страны, исторически вносили очень небольшую долю вредных выбросов, вызывающих изменение климата, в то время как сейчас на 1% самого богатого населения мира приходится более чем удвоенное количество совокупных выбросов в сравнении с 50% самых бедных слоев населения.

По заявлению правительства, большая часть денег от Великобритании пойдет на помощь странам Азиатско-Тихоокеанского региона в планировании и инвестировании в борьбу с изменением климата, улучшение охраны окружающей среды и содействие низкоуглеродному развитию.

Министерство иностранных дел страны охарактеризовало эти 290 миллионов фунтов стерлингов как "новое финансирование". В прошлом месяце правительство страны заявило, что сокращение расходов Великобритании на иностранную помощь до 0,5% от национального дохода сохранится как минимум до 2024-25 годов.

Добавим

Саммит ООН продлится до воскресенья, и большинство переговоров будет сосредоточено на том, как ограничить глобальное потепление целевым показателем в 1,5 градуса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49