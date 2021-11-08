COP26: Великобритания выделяет 390 млн долл. более бедным странам на борьбу с изменением климата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Великобритания обещает выделить 290 миллионов фунтов стерлингов (около 391 млн долл. США), чтобы помочь более бедным странам справиться с последствиями изменения климата, на фоне того, как саммит COP26 относительно изменения климата начинает свою вторую неделю, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Министры правительств со всего мира находятся в Глазго для продолжения климатических переговоров. Они обсудят, как поддержать более бедные страны и следует ли выплачивать компенсацию за ущерб от стихийных бедствий.
Более бедные страны обратились за финансовой помощью в 100 миллиардов долларов, утверждая, что они уже страдают и больше всего пострадают от изменения климата.
Развивающиеся страны, исторически вносили очень небольшую долю вредных выбросов, вызывающих изменение климата, в то время как сейчас на 1% самого богатого населения мира приходится более чем удвоенное количество совокупных выбросов в сравнении с 50% самых бедных слоев населения.
По заявлению правительства, большая часть денег от Великобритании пойдет на помощь странам Азиатско-Тихоокеанского региона в планировании и инвестировании в борьбу с изменением климата, улучшение охраны окружающей среды и содействие низкоуглеродному развитию.
Министерство иностранных дел страны охарактеризовало эти 290 миллионов фунтов стерлингов как "новое финансирование". В прошлом месяце правительство страны заявило, что сокращение расходов Великобритании на иностранную помощь до 0,5% от национального дохода сохранится как минимум до 2024-25 годов.
Добавим
Саммит ООН продлится до воскресенья, и большинство переговоров будет сосредоточено на том, как ограничить глобальное потепление целевым показателем в 1,5 градуса.