COP26: Велика Британія виділяє 390 млн дол. біднішим країнам на боротьбу зі зміною клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Велика Британія обіцяє виділити 290 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 391 млн дол. США), щоб допомогти біднішим країнам впоратися з наслідками зміни клімату, на тлі того, як саміт COP26 зі зміни клімату розпочинає свій другий тиждень, пише УНН з посиланням на BBC.
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Міністри урядів з усього світу перебувають у Глазго для продовження кліматичих переговорів. Вони обговорять, як підтримати бідніші країни і чи слід виплачувати компенсацію за збитки від стихійних лих.
Бідніші країни звернулися за фінансовою допомогою у 100 мільярдів доларів, стверджуючи, що вони вже страждають і найбільше постраждають від зміни клімату.
Країни, що розвиваються, історично вносили дуже невелику частку шкідливих викидів, що викликають зміну клімату, у той час як наразі на 1% найбагатшого населення світу припадає більш ніж подвоєна кількість сукупних викидів у порівнянні з 50% найбідніших верств населення.
За заявою уряду, велика частина грошей від Великої Британії піде на допомогу країнам Азіатсько-Тихоокеанського регіону у плануванні та інвестуванні у боротьбу зі зміною клімату, покращення охорони навколишнього середовища та сприяння низьковуглецевому розвитку.
Міністерство закордонних справ країни охарактеризувало ці 290 мільйонів фунтів стерлінгів як "нове фінансування". Минулого місяця уряд країни заявив, що скорочення видатків Великої Британії на іноземну допомогу до 0,5% від національного доходу збережеться як мінімум до 2024-25 років.
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Саміт ООН триватиме до неділі, і більшість переговорів буде зосереджено на тому, як обмежити глобальне потепління цільовим показником в 1,5 градуса.