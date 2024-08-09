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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:57  •  1981 просмотра

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Председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины советует жителям многоквартирных домов участвовать в программах приобретения альтернативных источников энергии. Это поможет обеспечить потребности в тепло- и водоснабжении во время возможных отключений.

Какими бы ни были прогнозы относительно возможных отключений света, жителям многоквартирных домов, в которых большинство систем зависят именно от подачи электроэнергии, нужно принимать долевое участие в приобретении альтернативных источников энергоснабжения, в частности электрогенараторов, и участвовать в программах частичной компенсации этих расходов, которые действуют во многих городах Украины. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин в комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, наличие программ является важным, а участие в них жителей многоквартирных домов позволит им обеспечить потребности в тепло- и водоснабжении. И, что самое главное, компенсировать потери на приобретение этого оборудования.

"На самом деле, это очень важно, особенно для зданий, в которых много инженерных систем, которые работают от электроэнергии. То есть, если есть циркуляционные насосы на отопление, повышающие насосы для водоснабжения - это, по сути, является необходимостью. Ведь если будут длительные отключения, то дом будет терять не только электроснабжение, освещение, которое, в принципе, на уровне квартир можно определенным образом зарезервировать с помощью аккумуляторов, но и не будет работать, например, водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Поэтому для зданий с такими системами это важно", - отметил Вадим Литвин.

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Напомним

УНН уже писал о преимуществах и недостатках различных различных систем автономного энергообеспечения, их стоимости и суммах компенсаций из городских бюджетов на их приобретение в рамках соответствующих программ, которые успешно действуют не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В частности, в Броварах на эти цели с конца 2022 года было выделено почти два миллиона гривен.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК (Жилищно-строительный кооператив - ред.), некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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