В Киеве без горячей воды остались два района и два жилых массива

"Сегодня около 13:00" Киевтрансгаз "полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой, а зимой - еще и отоплением Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 13:00 "Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6. По данным пресс-службы, всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3138 объектов, из них - 2142 жилых домов, 39 медицинских учреждений, 164 детских садов и 670 ведомств.