Столична ТЕЦ, яка забезпечує гарячою водою Оболонь та Троєщину, залишилась без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні близько 13:00 “Київтрансгаз” повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує теплоенергією (гарячою водою і взимку опаленням) Оболонь, Троєщину, Райдужний та Воскресенський масиви. Про це УНН повідомили у прес-службі Київенерго.
За даними прес-служби, всього у зоні теплопостачання ТЕЦ-6 знаходиться 3 138 об’єктів, з них — 2 142 житлових будинків, 39 медичних закладів, 164 дитсадків та 670 відомств.
“Основна причина припинення газопостачання на теплоджерела Києва — накопичені державою та споживачами борги за послуги теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання). Станом на 1 травня борг столиці за теплоенергію становив майже 4,9 млрд грн. При цьому частка боргу держави складає близько 2 млрд грн, з них 1,2 млрд грн — некомпенсовані пільги та субсидії в теплопостачанні, а 0,8 млрд грн — некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Водночас борг ПАТ „Київенерго“ перед НАК „Нафтогаз України“ за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу до ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн, 108 млн грн з яких — непрофінансовані державою пільги та субсидії”, — йдеться у повідомленні.
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У “Київенерго” також відзначили, що припинення газопостачання однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей — це не лише відсутність гарячої води у клієнтів, але й серйозні ризики негативних технологічних наслідків в роботі теплоелектроцентралі в майбутньому опалювальному сезоні. Навіть 1-2 дні без газопостачання можуть спричинити збій теплогенерації на ТЕЦ-6.