Столичная ТЭЦ, которая обеспечивает горячей водой Оболонь и Троещину, осталась без газа

По данным пресс-службы, всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3138 объектов, из них - 2142 жилых домов, 39 медицинских учреждений, 164 детских садов и 670 ведомств.

"Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточника Киева - накопленные государством и потребителями долгов за услуги теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение). По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн - некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы. В то же время долг ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа в ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых - непрофинансированные государством льготы и субсидии", - говорится в сообщении.

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В "Киевэнерго" также отметили, что прекращение газоснабжения одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - это не только отсутствие горячей воды у клиентов, но и серьезные риски негативных технологических последствий в работе теплоэлектроцентрали в будущем отопительном сезоне. Даже 1-2 дня без газоснабжения могут вызвать сбой теплогенерации на ТЭЦ-6.