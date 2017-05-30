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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28057 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві без гарячої води залишились два райони та два житлові масиви

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Через припинення газопостачання на столичну ТЕЦ-6 без гарячої води залишилися Оболонь, Троєщина і Райдужний та Воскресенський масиви. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Київенерго, передає УНН.

У Києві без гарячої води залишились два райони та два житлові масиви

“Сьогодні близько 13:00 “Київтрансгаз” повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою, а взимку — ще й опаленням Оболонь, Троєщину, Райдужний та Воскресенський масиви“,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 “Київтрансгаз” повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6. За даними прес-служби, всього у зоні теплопостачання ТЕЦ-6 знаходиться 3 138 об’єктів, з них — 2 142 житлових будинків, 39 медичних закладів, 164 дитсадків та 670 відомств.

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