У Києві без гарячої води залишились два райони та два житлові масиви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через припинення газопостачання на столичну ТЕЦ-6 без гарячої води залишилися Оболонь, Троєщина і Райдужний та Воскресенський масиви. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Київенерго, передає УНН.
“Сьогодні близько 13:00 “Київтрансгаз” повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою, а взимку — ще й опаленням Оболонь, Троєщину, Райдужний та Воскресенський масиви“,- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 “Київтрансгаз” повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6. За даними прес-служби, всього у зоні теплопостачання ТЕЦ-6 знаходиться 3 138 об’єктів, з них — 2 142 житлових будинків, 39 медичних закладів, 164 дитсадків та 670 відомств.