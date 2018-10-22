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Четыре страны присоединились к персональным санкциям ЕС из-за событий в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 жовнтя. УНН. Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкциям ЕС против лиц, которые разрушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"13 сентября ЕС официально продлил до 15 марта 2019 визовые запреты и аресты активов для 155 человек и 44 субъектов, вовлеченных в действия против территориальной целостности и независимости Украины. Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкця ЕС против лиц, которые разрушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

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Напомним, четыре страны Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС о продлении экономических санкций в отношении России, принятые ЕС 5 июля, до 31 января 2019 года.

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