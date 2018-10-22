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Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня УНН. Російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

"Володимир Путін підписав Указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації", - повідомили в прес-службі відомства.

При цьому російський лідер доручив уряду підготувати перелік заходів і українських осіб, які підпадуть під контрсанкціі.

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Нагадаємо, в кінці вересня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України підготувало пропозиції про застосування санкцій до ряду юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованого Криму всупереч чинному законодавству України, і тих, які здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн.

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