Чотири країни приєдналися до персональних санкцій ЄС через події в Україні

"13 вересня ЄС офіційно подовжив до 15 березня 2019 року візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 суб'єктів, залучених до дій проти територіальної цілісності та незалежності України. Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна приєдналися до продовжених персональних санкцій ЄС проти осіб, які руйнують або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.



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Нагадаємо, чотири країни Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення ЄС про продовження економічних санкцій щодо Росії, які були прийняті ЄС 5 липня, до 31 січня 2019 року.