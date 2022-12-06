Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правительство Черногории поставляет Украине военную помощь в размере 11% собственного оборонного бюджета, говорится в официальном сообщении правительства, передает УНН.
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“Правительство Черногории демонстрирует четкую решимость поддерживать оборону украинцев вместе со своими союзниками, как путем пожертвования 11% фондов из собственного военного бюджета, так и путем принятия тысяч беженцев”, — говорится в документе.
Также отмечается, что подписание совместной с Украиной декларации является еще одним подтверждением поддержки Украины в ее усилиях стать членом НАТО.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем, по итогам которых подписали новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины.