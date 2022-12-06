Чорногорія виділила Україні 11% від свого військового бюджету

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“Уряд Чорногорії демонструє чітку рішучість підтримувати оборону українців разом зі своїми союзниками, як шляхом пожертвування 11% фондів з власного військового бюджету, так і шляхом прийняття тисяч біженців”, — йдеться в документі.

Також наголошується, що підписання спільної з Україною декларації є ще одним підтвердженням підтримки України в її зусиллях стати членом НАТО.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою уряду Чорногорії Дрітаном Абазовичем, за підсумками яких підписали нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України.