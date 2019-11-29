Мужчине, который "заминировал" Офис Зеленского, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Жителю города Кропивницкого Кировоградской области сообщили о подозрении в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 6 сообщено о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года.
Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.
В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.