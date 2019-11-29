Чоловіку, який “замінував” Офіс Зеленського, оголосили підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Жителю міста Кропивницького Кіровоградської області повідомили про підозру у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 повідомлено про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградської області у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії “102” 26 листопада 2019 року.

Правоохоронці та спеціалісти вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

В результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу “мінера” та затримати його.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

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