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Мужчину с мачете и штыком задержали в центре Вашингтона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. У штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии США в центре Вашингтона полиция задержала мужчину. В его грузовике было найдено холодное оружие, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Задержанным, по данным полиции, оказался 44-летний выходец из Калифорнии Дональд Крейгхед.

Как сообщает издание, накануне ночью полицейские заметили его автомобиль у штаб-квартиры демократов. У машины отсутствовал номерной знак, а вместо него было изображение американского флага. Также на транспортном средстве была нарисована свастика.

Добавим

Во время обыска в грузовике были найдены запрещенные на территории округа Колумбия ножи, мачете и штык, пишет издание.

На допросе задержанный мужчина рассказал, что якобы "находился на патрулировании", неоднократно заявляя в своих высказываниях о "превосходстве белой расы".

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